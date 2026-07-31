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यूपी से मोतिहारी जा रहा शराब से भरा पिकअप जब्त , तस्कर व चालक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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बड़हरिया, एक संवाददाता। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 286 लीटर अंग्रेजी शराब से लदे एक पिकअप वाहन को जब्त कर तस्कर और चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सुरबाला थाना क्षेत्र के ईजरी गांव निवासी के रूप में हुई है।

यूपी से मोतिहारी जा रहा शराब से भरा पिकअप जब्त , तस्कर व चालक गिरफ्तार

बड़हरिया, एक संवाददाता। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 286 लीटर अंग्रेजी शराब से लदे एक पिकअप वाहन को जब्त कर तस्कर और चालक को गिरफ्तार कर लिया। बरामद शराब में मैकडॉवेल ब्लेंडेड व्हिस्की एवं रॉयल स्टैग ब्लेंडेड व्हिस्की शामिल है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सुरबाला थाना क्षेत्र के ईजरी गांव निवासी राजदेव के पुत्र कन्हैया के रूप में हुई है। वहीं चालक सुशील कुमार, दरभंगा जिले के सागर के पुत्र बताए गए हैं।

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को शराब की खेप आने की सूचना मिली थी। जिसको लेकर रात दस बजे अपर थानाध्यक्ष कुंदन कुमार तिवारी के नेतृत्व में एसआई गौतम कुमार, एसआई सोनू रफी, चौकीदार ए रहमान सहित पुलिस बल ज्ञानी मोड़ के समीप रात्रि गश्ती पर थे। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि यूपी नंबर की एक पिकअप से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर तस्कर बड़हरिया के रास्ते होकर मोतिहारी की तरफ जा रहे है।

पुलिस ने वाहन को रोका

सूचना मिलते ही पुलिस ने मीरगंज की ओर से आ रही पिकअप को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो खानपुर बड़सारा के बीच स्थित पुल के समीप चालक और कारोबारी वाहन छोड़कर भागने लगे। पुलिस बल ने दौड़ाकर दोनों को पकड़ लिया। पिकअप को थाने लाकर तलाशी लेने पर उसमें से 286 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इसके बाद वाहन को जब्त कर लिया गया। इस मामले में बड़हरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ पर गिरफ्तार चालक ने बताया कि पिकअप से यूपी से शराब लेकर मोतिहारी जारहे थे। इधर, पुलिस दोनों से पूछताछ के आधार पर अन्य की पहचान करने में जुटी है।

सामान्य प्रश्न

पुलिस ने कितने लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की?
पुलिस ने 286 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की।
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