फरार व्यापारी के प्रबंधक के घर से 28 करोड़ नगद, 15 किलो सोना जब्त

कोलकाता, एजेंसी। बीरभूम जिले में फरार पत्थर व्यापारी टुल्लू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन के प्रबंधक मीनार मंडल के घर से पुलिस ने छापेमारी में गुरुवार को 28.5 करोड़ नगद और 15 किलो सोना जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, देउचा गांव स्थित मीनार के दो मंजिला मकान से नगदी समेत एक-एक kilo सोने की 14 छड़ें और 100-100 ग्राम के सोने के 10 बिस्कुट बरामद हुए हैं। इनकी मौजूदा कीमत लगभग 21.5 करोड़ रुपये है। पुलिस अधीक्षक वीआर भुंदेश ने बताया कि भारी मात्रा में नगदी और सोना मिलने के बाद गुरुवार को टुल्लू मंडल के प्रबंधक को गिरफ्तार कर उसके मकान को सील किया गया है। उन्होंने बताया कि छापे की यह कार्रवाई पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बुधवार को शुरू की गई थी, जो गुरुवार को भी चली। उन्होंने बताया कि पहले मीनार और उसके बेटे को हिरासत में लिया गया था। हालांकि, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टुल्लू को रेत माफिया करार दिया है。