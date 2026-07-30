फरार व्यापारी के प्रबंधक के घर से 28 करोड़ नगद, 15 किलो सोना जब्त
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में फरार पत्थर व्यापारी टुल्लू मंडल के प्रबंधक मीनार मंडल के घर से पुलिस ने 28.5 करोड़ कैश और 15 किलो सोना जब्त किया। गिरफ्तार मीनार की पत्नी का दावा है कि उन्होंने बक्सों में रखे पैसे और सोने के बारे में नहीं जानते थे। टुल्लू मंडल विधानसभा चुनाव के बाद से फरार है।
पश्चिम बंगाल : दो दिन चली कार्रवाई के बाद बरामद की गई राशि विधानसभा चुनाव के बाद से फरार है टुल्लू मंडल
कोलकाता, एजेंसी। बीरभूम जिले में फरार पत्थर व्यापारी टुल्लू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन के प्रबंधक मीनार मंडल के घर से पुलिस ने छापेमारी में गुरुवार को 28.5 करोड़ नगद और 15 किलो सोना जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, देउचा गांव स्थित मीनार के दो मंजिला मकान से नगदी समेत एक-एक kilo सोने की 14 छड़ें और 100-100 ग्राम के सोने के 10 बिस्कुट बरामद हुए हैं। इनकी मौजूदा कीमत लगभग 21.5 करोड़ रुपये है। पुलिस अधीक्षक वीआर भुंदेश ने बताया कि भारी मात्रा में नगदी और सोना मिलने के बाद गुरुवार को टुल्लू मंडल के प्रबंधक को गिरफ्तार कर उसके मकान को सील किया गया है। उन्होंने बताया कि छापे की यह कार्रवाई पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में बुधवार को शुरू की गई थी, जो गुरुवार को भी चली। उन्होंने बताया कि पहले मीनार और उसके बेटे को हिरासत में लिया गया था। हालांकि, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टुल्लू को रेत माफिया करार दिया है。
पत्नी बोली-टुल्लू मंडल ने रखे थे बक्से
गिरफ्तार मीनार मंडल की पत्नी ने कहा कि उन्हें या पति को इन बक्से में रखे रुपये और सोने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि फरार व्यापारी टुल्लू मंडल ने कुछ साल पहले ये बक्से घर में रखे थे। उसने कहा था कि इनमें जरूरी कागजात हैं। महिला ने दावा किया कि बक्सों की चाबी टुल्लू के पास थी। महिला ने बरामद रकम को अपनी मानने से इनकार किया। कहा कि उनके पास कुछ नहीं है। मीनार के बंगाल राज्य परिवहन निगम (एनबीएसटीसी) की नौकरी छोड़ने के बाद सरकारी पेंशन से ही उनका गुजारा चल रहा है।
चुनाव के बाद से फरार है टुल्लू
राज्य में मई में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से टुल्लू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन फरार है। पुलिस के मुताबिक, टुल्लू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन का बीरभूम में पत्थर खनन और के कारोबार में अच्छा-खासा प्रभाव है।
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