बेनीपुर:भारी मात्रा में जब्त की गई शराब
बिहार के बेनीपुर में मद्य निषेध पुलिस ने मनीगाछी क्षेत्र के पास से 1753.920 लीटर विदेशी शराब बरामद की। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने देखा कि वाहन चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाहन के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
विजय कुमार राय,बेनीपुर। मद्य निषेध थाना बेनीपुर की पुलिस ने मनीगाछी थाना क्षेत्र के मकरंदा गाछी के पास से पिकअप गाड़ी पर लदी 1753.920 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। एसएचओ श्रीनिवास पटेल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस को देखते ही वाहन चालक और शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। वहीं, वाहन के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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