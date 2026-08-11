सुरसंड में शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, जेल
सुरसंड के भिट्ठा थाने की पुलिस ने रविवार को नेपाल से तस्करी करके लायी जा रही तीस बोतल देसी शराब को जब्त किया। पुलिस ने नारहा कला गांव के उपेंद्र राय के पुत्र रामजी राय को गिरफ्तार किया और शराब व बाइक को बरामद कर लिया। मामले में एफआईआर दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
सुरसंड। नेपाल से तस्करी बाइक में रखकर लायी जा रही तीस बोतल देसी शराब को जब्त करते हुये भिट्ठा थाने की पुलिस ने रविवार को श्रीखंडी भिट्ठा गांव स्थित रातो पुल के निकट एनएच 227 पर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष दीपक पटेल के अनुसार एसआई भवानी कुमारी के नेतृत्व में गिरफ्तार रामजी राय बाजपट्टी थाना क्षेत्र के नरहा कला गांव के वार्ड संख्या पांच निवासी उपेंद्र राय का पुत्र है। पुलिस ने बरामद शराब व बाइक को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध एफआईआर करते हुये उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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