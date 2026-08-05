कोवाली में पुलिस ने क्वार्ट्ज व ग्रीन पत्थर लदा वाहन पकड़ा
कोवाली थाना अंतर्गत एक ट्रक से पुलिस ने अवैध रूप से लदे ग्रीन व क्वार्ट्ज पत्थर को जप्त किया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव ने कार्रवाई की। ट्रक चालक एवं मजदूर मौके से भाग गए, जबकि पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जिला खनन विभाग को सूचित किया।
पोटका, संवाददाता। कोवाली थाना अंतर्गत कोवाली गांव के टोला नूतनडीह पुराना आंगनबाड़ी केंद्र के समीप से ग्रीन पत्थर तथा क्वार्टराइज़ पत्थर लदा एक वाहन पुलिस ने जप्त किया है। मिली जानकारी अनुसार कोवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव को गुप्त सूचना मिली कि कोवाली के आसपास अवैध रूप से क्वार्ट्ज व ग्रीन पत्थर का तस्करी किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कोवाली नूतनडीह आंगनबाड़ी केंद्र के समीप पहुंचे तो देखा कि ट्रक (संख्या एचआर 73बी/3808) पर क्वार्ट्ज व ग्रीन पत्थर लादा जा रहा है। पुलिस की गाड़ी देखते ही वाहन चालक व मजदूर मौके से भाग गए। थाना प्रभारी ने वाहन में किसी प्रकार का क्वार्ट्ज व ग्रीन पत्थर का वैध चालान नहीं पाया।
थाना प्रभारी ने वाहन को जप्त कर थाना ले आए और इसकी सूचना जिला खनन विभाग को अग्रतर कारवाई हेतु दे दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें