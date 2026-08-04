Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कार से सात पेटी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

देवरिया, निज संवाददाता। कार से अवैध रूप से बिहार जा रही चार पेटी शराब को सोमवार को पुलिस ने चुरिया ईंट भट्ठा के पास बरामद किया। साथ ही दो तस्करों को

कार से सात पेटी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

देवरिया, निज संवाददाता। कार से अवैध रूप से बिहार जा रही चार पेटी शराब को सोमवार को पुलिस ने चुरिया ईंट भट्ठा के पास बरामद किया। साथ ही दो तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर बिहार प्रांत के निवासी हैं।लार पुलिस ने चेकिंग के दौरान सोमवार को चुरिया ईंट भट्ठा के पास से बिहार जा रही एक कार को रोका। तलाशी लेने पर सात पेटी शराब बरामद हुआ। साथ ही दो तस्करों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान अनीस कुमार सिंह पुत्र विरेंद्र कुमार सिंह निवासी बडियारपुर बाजिदपुर थाना-मोतीपुर जनपद-मुजफ्फरपुर (बिहार)व अखिल दूबे पुत्र अनिल कुमार दूबे निवासी ग्राम सुगौली बेलवतिया थाना सुगौली जिला मोतीहारी (बिहार) के रूप में हुई।

ये भी पढ़ें:304 लीटर विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज गिरफ्तार

दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Bihar Deoria Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।