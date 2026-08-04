कार से सात पेटी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
देवरिया, निज संवाददाता। कार से अवैध रूप से बिहार जा रही चार पेटी शराब को सोमवार को पुलिस ने चुरिया ईंट भट्ठा के पास बरामद किया। साथ ही दो तस्करों को
देवरिया, निज संवाददाता। कार से अवैध रूप से बिहार जा रही चार पेटी शराब को सोमवार को पुलिस ने चुरिया ईंट भट्ठा के पास बरामद किया। साथ ही दो तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर बिहार प्रांत के निवासी हैं।लार पुलिस ने चेकिंग के दौरान सोमवार को चुरिया ईंट भट्ठा के पास से बिहार जा रही एक कार को रोका। तलाशी लेने पर सात पेटी शराब बरामद हुआ। साथ ही दो तस्करों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान अनीस कुमार सिंह पुत्र विरेंद्र कुमार सिंह निवासी बडियारपुर बाजिदपुर थाना-मोतीपुर जनपद-मुजफ्फरपुर (बिहार)व अखिल दूबे पुत्र अनिल कुमार दूबे निवासी ग्राम सुगौली बेलवतिया थाना सुगौली जिला मोतीहारी (बिहार) के रूप में हुई।
दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
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