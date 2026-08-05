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घर से 522 और कार से 296 बोतल अंग्रेजी शराब बीयर जब्त, तीन गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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उत्पाद विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 822 बोतल अंग्रेजी शराब बीयर जब्त की। पहली कार्रवाई में 296 बोतल कार से और दूसरी में 522 बोतल घर से बरामद की गई। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

घर से 522 और कार से 296 बोतल अंग्रेजी शराब बीयर जब्त, तीन गिरफ्तार
घर से 522 और कार से 296 बोतल अंग्रेजी शराब बीयर जब्त, तीन गिरफ्तार

उत्पाद विभाग की अलग-अलग टीम की कार्रवाई में अंग्रेजी शराब बीयर की खेप पकड़ी गई। घर से 522 बोतल और कार से 296 बोतल अंग्रेजी शराब बीयर जब्त करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई। उत्पाद सहायक आयुक्त प्रियरंजन ने बताया कि मंगलवार की रात समेतिक जांच चौकी, डोभी पर वाहन चेकिंग के दौरान कार पकड़ी गई। जांच में कार से 296 पीस केन बीयर व अंग्रेजी शराब (153 लीटर) की बोतल निकली। शराब बीयर के साथ वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव के कमल किशोर सिंह और भोजपुर के सहर थाना क्षेत्र अंतर्गत नौनउर के परमानंद पासवान को गिरफ्तार किया गया था।

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कार्रवाई में एसआई राहुल तिवारी,एएसआई विजय कुमार, कमल किशोर व धर्मेंद्र बैठा सहित जवान शामिल रहे।सहायक आयुक्त ने बताया कि दूसरी कार्रवाई कोंच के पंचानपुर में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में की गई छापेमारी में 522 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई। 184 लीटर शराब के साथ पंचानपुर के हरिशंकर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में एएसआई सनोज कुमार व सुनील कुमार सहित जवान शामिल रहे। प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेज दिया गया।

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