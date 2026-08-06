फुलकाहा में 99 किलो गांजा किया जब्त, तस्कर फरार
नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी ने 99 किलो गांजा जब्त किया। गांजा तस्कर भागने में सफल रहा। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। यह मामला भवानीपुर सुरसर नदी बांध के समीप हुआ। पुलिस और एसएसबी के जवानों के साथ थानाध्यक्ष ने अभियान चलाया।
नरपतगंज(अररिया)(ए.सं.)। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के इंडो-नेपाल सीमा से सटे फुलकाहा थाना पुलिस एवं एसएसबी के जवानों ने गुप्त सूचना पर फुलकाहा थाना क्षेत्र के भवानीपुर सुरसर नदी बांध के समीप 99 किलो गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की जबकि इस कार्रवाई में तस्कर मौके से भागने में सफल रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार भवानीपुर सुरसर नदी बांध के समीप एक जगह पर तस्कर के द्वारा 99 किलो गांजा रखकर दूसरे जगह भेजने की फिराक में थे। इसी बीच पुलिस टीम व एसएसबी जवानों के द्वारा छापेमारी अभियान चलाकर गांजा बरामद कर लिया। कार्रवाई में फुलकाहा थानाध्यक्ष विकास कुमार मौर्य व फुलकाहा एसएसबी बीओपी प्रभारी सह सहायक सेनानायक समेत पुलिस व एसएसबी जवान शामिल थे।थानाध्यक्ष
ने बताया कि जब्त गांजा मामले में प्रथमिकी दर्ज कर कार्रवाई किया जा रहा है।
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