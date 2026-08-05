नीलकंठ अभियान : 482 लीटर विदेशी शराब बरामद
गोरौल जिले में पुलिस ने नयागांव चौक के पास 482 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। यह कार्रवाई नीलकंठ अभियान के तहत की गई। पुलिस ने पिकअप चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भाग गया। पिकअप खेत के पास छोड़कर चालक फरार हो गया। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
गोरौल,हिसं। नयागांव चौक स्थित मधुरापुर के समीप से पुलिस ने बुधवार अहले सुबह पिकअप पर लोड 482 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि नीलकंठ अभियान के तहत जिले में लगातार शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बताया कि मधुरापुर के समीप पुलिस ने वाहन चालक को रुकने का इशारा किया। इसके बाद पिकअप लेकर चालक तेजी से भाग लगा। पुलिस ने पीछा किया तो मधुरापुर के समीप एक मकई के खेत के पास पिकअप छोड़कर चालक फरार हो गया। तलाश के दौरान पिकअप पर लोड शराब बरामद हुई। थानेदार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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