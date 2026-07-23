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पुलिस ने 40 कार्टन विदेशी शराब लदी स्कार्पियो एवं बाइक बरामद की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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मद्य निषेध एवं राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो की गुप्त सूचना पर कटहरा थाने की पुलिस ने मथनामाल-गोरौल मोड़ पर वाहन चेकिंग की। इस दौरान एक स्कार्पियो और बाइक पर लदी 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। आरोपियों ने गाड़ी छोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने शराब और अन्य सामान जब्त कर लिया है।

पुलिस ने 40 कार्टन विदेशी शराब लदी स्कार्पियो एवं बाइक बरामद की

मद्य निषेध एवं राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो पटना की गुप्त सूचना के आलोक में वाहन चेकिंग करते हुए कटहरा थाने की पुलिस ने मथनामाल-गोरौल मोड़ से एक स्कार्पियो एवं बाइक पर लदी करीब 40 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। पकड़ाने पूर्व ही वाहन चेकिंग देख धंधेबाज गाड़ी सड़क पर खड़ी कर भाग निकले। पुअनि किरानी कुमार के बयान पर गाड़ी मालिक एवं चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया गया कि पुलिस शराब, गाड़ी, बाइक एवं उसमें मिले दो मोबाइल भी जब्त कर मालखाना में रखा गया है। -अशोक कुमार

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