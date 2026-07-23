बोलेरो से शराब और बीयर की 28 पेटियां बरामद, चालक गिरफ्तार
रुद्रपुर में एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने एक बोलेरो से 28 पेटियां शराब और बीयर बरामद की। चालक रमेश सिंह के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वाहन को सीज कर लिया गया।
रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बोलेरो वाहन से शराब और बीयर की 28 पेटियां बरामद कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अंग्रेजी शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने वाहन को सीज कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात एएनटीएफ को सूचना मिली कि भूरारानी रोड पर एक बोलेरो में भारी मात्रा में शराब ले जाई जा रही है। सूचना पर एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक बोलेरो को रोककर तलाशी ली गई।
वाहन चालक ने अपना नाम रमेश सिंह गुरौ मूल गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ हाल निवासी गल्ला मंडी, रुद्रपुर बताया। उसने पुलिस को बताया कि वह गल्ला मंडी स्थित वाइन शॉप से शांति विहार स्थित वाइन शॉप तक शराब पहुंचाने जा रहा था। जब उससे परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। तलाशी के दौरान वाहन से तीन पेटी व्हिस्की और 25 पेटी बीयर की बरामद हुईं। पुलिस ने प्रत्येक ब्रांड के नमूने सुरक्षित कर शेष माल को सील कर कब्जे में ले लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बोलेरो वाहन को जब्त कर सीज कर दिया गया।
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