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मछली के डिब्बे में छिपाकर ले जा रहा था देसी शराब, बाइक समेत एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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दिनारा, एक संवाददाता।बल के साथ अरंग रोड स्थित टाड़ी पुल पर वाहन जांच अभियान शुरू किया गया। इस दौरान एक बाइक को रोका गया।

मछली के डिब्बे में छिपाकर ले जा रहा था देसी शराब, बाइक समेत एक गिरफ्तार

दिनारा, एक संवाददाता। सेमरा ओपी पुलिस ने अरंग रोड स्थित टाड़ी पुल के पास कार्रवाई करते हुए मछली के डिब्बे में छिपाकर ले जाई जा रही 24.8 लीटर देसी शराब बरामद की है। इस दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने के साथ उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई। सेमरा ओपी में पदस्थापित पुअनि शाबिर हुसैन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टाड़ी पुल और अरंग रोड के बीच बाइक से शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस बल के साथ अरंग रोड स्थित टाड़ी पुल पर वाहन जांच अभियान शुरू किया गया।

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इस दौरान एक बाइक को रोका गया। बाइक के पीछे मछली का डिब्बा रखा था। तलाशी लेने पर डिब्बे के अंदर छिपाकर रखी गई ब्लू लाईम देसी शराब की 200 एमएल वाली 124 बोतलें बरामद हुईं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुड्डू कुमार (26 वर्ष) पिता गोरख चौधरी निवासी अरंगटोला थाना दिनारा के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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