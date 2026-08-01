पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा दो कुंतल संरक्षित पशु का मांस
झबरेड़ा, संवाददाता। क्षेत्र के नगला कुबड़ा गांव में पुलिस ने संरक्षित पशु के कटान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 210 किलो संदिग्ध मांस, संरक्षित पशु
झबरेड़ा, संवाददाता। पुलिस ने नगला कुबड़ा गांव में छापेमारी कर करीब 210 किलो संदिग्ध मांस, संरक्षित पशु के अवशेष, उपकरण तथा बिना नंबर की बाइक बरामद की है। पुलिस ने सात नामजद आरोपितों के खिलाफ उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार को उपनिरीक्षक नीरज रावत पुलिस टीम के साथ गश्त और वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नगला कुबड़ा स्थित नई ईदगाह के पास पोपुलर के खेत में संरक्षित पशु का कटान किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।
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