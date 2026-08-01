Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा दो कुंतल संरक्षित पशु का मांस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

झबरेड़ा, संवाददाता। क्षेत्र के नगला कुबड़ा गांव में पुलिस ने संरक्षित पशु के कटान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 210 किलो संदिग्ध मांस, संरक्षित पशु

पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा दो कुंतल संरक्षित पशु का मांस

झबरेड़ा, संवाददाता। पुलिस ने नगला कुबड़ा गांव में छापेमारी कर करीब 210 किलो संदिग्ध मांस, संरक्षित पशु के अवशेष, उपकरण तथा बिना नंबर की बाइक बरामद की है। पुलिस ने सात नामजद आरोपितों के खिलाफ उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार को उपनिरीक्षक नीरज रावत पुलिस टीम के साथ गश्त और वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नगला कुबड़ा स्थित नई ईदगाह के पास पोपुलर के खेत में संरक्षित पशु का कटान किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।