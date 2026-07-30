ढाई किलो अफीम व 34 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत पांकी और सतबरवा थाना क्षेत्रों में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 2.534 किलोग्राम अफीम और 33.789 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। दोनों मामलों में चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है। एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पांकी थाना क्षेत्र के टाटीदीरी नदी पुल के पास अफीम की खरीद-बिक्री की सूचना पर एसडीपीओ लेस्लीगंज प्रशांत कुमार-2 के नेतृत्व में छापेमारी की गई। पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के गडगांव गांव निवासी शाहबुद्दीन मियां के पास से 1.472 किलोग्राम अफीम बरामद हुई।

पूछताछ में उसकी निशानदेही पर पांकी थाना क्षेत्र के नुरू गांव निवासी गुलाम मुस्तफा के घर से 1.062 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अफीम चतरा जिले के लावालौंग से खरीदी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो मोटरसाइकिलऔर दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।दूसरी कार्रवाई सतबरवा थाना क्षेत्र के दुबियाखांड़ में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार से भारी मात्रा में गांजा डालटनगंज लाया जा रहा है। वाहन जांच के दौरान कार की डिक्की और बोनट से 33.789 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस मामले में बिहार के रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र निवासी कृष्णा राम और दिनेश राम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि गांजा ओडिशा से खरीदकर रोहतास ले जाया जा रहा था। एसपी ने बताया कि दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।