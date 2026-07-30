कटिहार : शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, दो जगहों से 141.375 लीटर विदेशी शराब बरामद

कटिहार, एक संवाददाता। जिले में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को मुफस्सिल एवं बारसोई थाना पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 141.375 लीटर विदेशी शराब बरामद की। इस दौरान बारसोई पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर एक मोटरसाइकिल भी जब्त की, जबकि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में शराब बरामद होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।एसपी परिचय कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सिरसा के पास शराब की खेप छिपाकर रखी गई है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें एक टोटी से 107.61 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई।

हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं बारसोई थाना पुलिस ने 29 जुलाई की रात गश्ती के दौरान सूचना के आधार पर धनुका टोला के पास वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस बल ने खदेड़कर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल से 33.765 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मीर मुनाफ (29 वर्ष), निवासी मोलनापुर तथा मोहम्मद राशिद (21 वर्ष), निवासी चौंदी वार्ड संख्या-8, थाना बारसोई के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही शराब तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया गया है।