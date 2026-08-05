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किशनगंज : तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही 10 भैंसें बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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ठाकुरगंज पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत 10 भैंसों से भरी पिकअप वैन को जब्त किया है। वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। भैंसों को अवैध रूप से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि तस्करी नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं।

किशनगंज : तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही 10 भैंसें बरामद

ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज। सीमावर्ती इलाके में मवेशी तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ठाकुरगंज पुलिस ने बुधवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 भैंसों से लदी एक पिकअप वैन जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मवेशियों को अवैध रूप से पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर समय रहते कार्रवाई कर तस्करी की कोशिश विफल कर दी गई। थानाध्यक्ष अंजय अमन ने बताया कि सूचना मिली थी कि लोहागड़ा से खरना मार्ग के रास्ते पानबारा सोनापुर (पश्चिम बंगाल) की ओर एक पिकअप वाहन में भैंसों की खेप भेजी जा रही है।

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सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने संभावित मार्ग पर घेराबंदी कर वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान संदिग्ध पिकअप को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 10 भैंसें लदी मिलीं। जांच के दौरान चालक से मवेशियों के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने चालक बादल कुमार सिंह (पिता- रामेश्वर सिंह), निवासी कुड़ीडांगी, थाना ठाकुरगंज, जिला किशनगंज को गिरफ्तार कर लिया। पिकअप वाहन और सभी भैंसों को जब्त कर थाना लाया गया। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त किए गए मवेशियों को फिलहाल थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। न्यायालय के निर्देश के बाद नियमानुसार उन्हें गौशाला को सुपुर्द किया जाएगा। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि मवेशियों को कहां से लाया गया था, उन्हें किसके पास पहुंचाया जाना था तथा इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में मवेशी तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तस्करी के धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए छापेमारी जारी है।

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