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किशोरी संदिग्ध हालात में लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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लोनी के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय किशोरी मंगलवार को घर से लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। बताया गया कि एक महिला ने उसे बहला-फुसलाकर ले गई। परिजन अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से जल्द लौटाने की मांग कर रहे हैं।

किशोरी संदिग्ध हालात में लापता

लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी मंगलवार को घर से निकलने के बाद लापता हो गईं। परिजन की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर किशारी की तलाश में जुटी है। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले परिजन के मुताबिक 28 जुलाई को कॉलोनी में रहने वाली महिला पुत्री को बहला फुसलाकर ले गई। देर रात तक नहीं लौटने पर परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुत्री को को जल्द तलाशने की मांग की है।

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सहायक पुलिस आयुक्त लोनी राम किशन ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस किशोरी की तलाश में जुटी है।

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