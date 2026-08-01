इंस्टाग्राम पोस्ट से टली अनहोनी, 12 मिनट में पहुंची पुलिस ने बचाई युवक की जान

उन्नाव। संवाददाता सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जनपद पुलिस ने महज 12 मिनट के भीतर एक 20 वर्षीय युवक की जान बचा ली। युवक ने देर रात इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का संकेत देने वाला पोस्ट साझा किया था, जिसके बाद मेटा से उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया सेंटर को अलर्ट मिला। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और समय रहते युवक तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बचा लिया।पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई की रात 12:19 बजे मेटा की ओर से यूपी पुलिस सोशल मीडिया सेंटर को युवक के इंस्टाग्राम पोस्ट की सूचना प्राप्त हुई।

मुख्यालय की टीम ने तत्काल युवक की लोकेशन ट्रेस कर इसकी जानकारी उन्नाव पुलिस को दी। एसपी जय प्रकाश सिंह के निर्देश पर मीडिया सेल ने बिना समय गंवाए थाना आसीवन पुलिस को मौके पर पहुंचने के आदेश दिए। सूचना मिलने के मात्र 12 मिनट के भीतर थाना आसीवन पुलिस युवक के घर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों को पूरे मामले से अवगत कराया और युवक के कमरे में पहुंचकर देखा कि उसके पास एक रस्सी और कीटनाशक से भरी बोतल रखी हुई थी। युवक उस समय गहरे मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति में था। पुलिस कर्मियों ने तत्काल स्थिति को संभालते हुए युवक को सुरक्षित किया और परिजनों के सहयोग से उसे सामान्य करने का प्रयास किया। स्थिति नियंत्रित होने के बाद पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की। बातचीत में सामने आया कि बड़े भाई से रुपयों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के कारण वह मानसिक रूप से बेहद परेशान था। इसी भावावेश में उसने आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर दिया था। पुलिस और परिजनों ने युवक को धैर्यपूर्वक समझाया तथा जीवन के महत्व के बारे में बातचीत की। काउंसलिंग के बाद युवक ने भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाने का आश्वासन दिया। युवक के परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी।