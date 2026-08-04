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सूरज बिहार हत्याकांड के प्रतिशोध में नेवालाल चौक पर चली थी गोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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खुलासा:पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। हाल में नेावलाल चौक पर युवक शुभम कुशवाहा एवं उसके मामा सागर कुशवाहा पर हुए कातिलाना हमले को लेकर चल रहे अटकलों

सूरज बिहार हत्याकांड के प्रतिशोध में नेवालाल चौक पर चली थी गोली

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। हाल में नेावलाल चौक पर युवक शुभम कुशवाहा एवं उसके मामा सागर कुशवाहा पर हुए कातिलाना हमले को लेकर चल रहे अटकलों पर विराम लगाते हुए पुलिस ने मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि युवा व्यवसायी सूरज बिहारी हत्याकांड के प्रतिशोध में बदमाशों ने शुभम कुशवाहा एवं सागर कुशवाहा पर गोली चलाई थी। एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने बताया कि घटना का मुख्य साजिशकर्ता सूरज बिहारी का छोटा भाई उदय बिहारी है। उदय बिहार अभी फरार चल रहा है। शुभम कुशवाहा को ठिकाने लगाने के लिए बदमाशों को छह लाख रूपये की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थानान्तर्गत कुशस्थान निवासी देवा यादव उर्फ देवाशीष कुमार, अररिया जिले के भरगामा थानान्तर्गत सुकेला निवासी राजदीप कुमार, पूर्णिया जिले के मोहनपुर थानान्तर्गत बलिया गांववासी श्याम यादव उर्फ श्याम बिहारी एवं रधुवंशनगर थानान्तर्गत गौरव कुमार के रूप में हुई है। मामले में देवा, राजदीप एवं गौरव की भूमिका शूटर के तौर पर आई है। देवा एवं गौरव मधेपुरा जिले में तीन मामलों में वांटेड हैं, जिसको लेकर पूर्णिया पुलिस ने मधेपुरा पुलिस के खबर कर दी गई है। दो अन्य की भी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, चार गोली तथा पांच मोबाइल बरामद किए हैं。

पूछताछ में आरोपियों ने खोला राज:

गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के समक्ष घटना को लेकर खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार शुभम कुशवाहा सूरज बिहारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश सिंह का साथी है। साथ ही शुभम का भी आपराधिक इतिहास रहा है। मसलन सूरज बिहारी की हत्या के प्रतिशोघ में शुभम कुशवाहा की हत्या की योजना थी। इसके लिए उदय बिहारी ने श्याम यादव को योजना बनाने का जिम्मा सौंपा था। श्याम यादव ने आयान खान से संपर्क किया। आयान ने देवा याादव से संपर्क किया। घटना को अंजाम देने के लिए दी गई सुपारी की राशि का कई तरीकों खासकर म्यूल अकाउंट के जरिए ट्रांक्जेक्शन किया गया था। जिसको लेकर साईबर फ्रॉड के मामले में पूर्णिया पुलिस ने देवा एवं राजदीप को पकड़ कर गुवाहाटी पुलिस को सौंपा था। पुलिस का दावा है कि कांड के सटीक खुलासे से लेकर आरोपियों की संलिप्तता केा लेकर उसके पास पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

FAQs

इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता कौन है?
मुख्य साजिशकर्ता सूरज बिहारी का छोटा भाई उदय बिहारी है, जो कि अभी फरार है।
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