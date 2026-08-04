सूरज बिहार हत्याकांड के प्रतिशोध में नेवालाल चौक पर चली थी गोली

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। हाल में नेावलाल चौक पर युवक शुभम कुशवाहा एवं उसके मामा सागर कुशवाहा पर हुए कातिलाना हमले को लेकर चल रहे अटकलों पर विराम लगाते हुए पुलिस ने मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि युवा व्यवसायी सूरज बिहारी हत्याकांड के प्रतिशोध में बदमाशों ने शुभम कुशवाहा एवं सागर कुशवाहा पर गोली चलाई थी। एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने बताया कि घटना का मुख्य साजिशकर्ता सूरज बिहारी का छोटा भाई उदय बिहारी है। उदय बिहार अभी फरार चल रहा है। शुभम कुशवाहा को ठिकाने लगाने के लिए बदमाशों को छह लाख रूपये की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थानान्तर्गत कुशस्थान निवासी देवा यादव उर्फ देवाशीष कुमार, अररिया जिले के भरगामा थानान्तर्गत सुकेला निवासी राजदीप कुमार, पूर्णिया जिले के मोहनपुर थानान्तर्गत बलिया गांववासी श्याम यादव उर्फ श्याम बिहारी एवं रधुवंशनगर थानान्तर्गत गौरव कुमार के रूप में हुई है। मामले में देवा, राजदीप एवं गौरव की भूमिका शूटर के तौर पर आई है। देवा एवं गौरव मधेपुरा जिले में तीन मामलों में वांटेड हैं, जिसको लेकर पूर्णिया पुलिस ने मधेपुरा पुलिस के खबर कर दी गई है। दो अन्य की भी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, चार गोली तथा पांच मोबाइल बरामद किए हैं。