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साइबर ठगी के शिकार आठ लोगों को पुलिस ने लौटाए 1.34 लाख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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पुलिस ने जुलाई माह में साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान के तहत ऑनलाइन ठगी के शिकार आठ लोगों के 1,34,514 रुपये वापस किए। कोतवाल ने बताया कि सभी शिकायतों पर कार्रवाई की गई। पीड़ितों ने धनराशि मिलने पर पुलिस की सराहना की और कहा कि लोग गोपनीय जानकारी साझा न करें और ठगी की स्थिति में तुरंत शिकायत करें।

साइबर ठगी के शिकार आठ लोगों को पुलिस ने लौटाए 1.34 लाख

साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने जुलाई माह में ऑनलाइन ठगी के शिकार आठ लोगों के 1,34,514 रुपये उनके बैंक खातों में वापस कराए। इस कार्रवाई से पीड़ितों को बड़ी राहत मिली। कोतवाल शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने साइबर फ्रॉड से संबंधित सभी शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की। साइबर सेल और संबंधित बैंकों से लगातार समन्वय स्थापित कर ठगी की गई रकम को समय रहते होल्ड और फ्रीज कराया गया। पुलिस टीम के प्रयासों के बाद पूरी धनराशि पीड़ितों के खातों में वापस कराई गई।राशि वापस मिलने पर पीड़ितों ने पुलिस की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना बैंक खाता, एटीएम पिन, ओटीपी, सीवीवी या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी हो जाए तो तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें या निकटतम थाने में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते धनराशि को सुरक्षित कराया जा सके।

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