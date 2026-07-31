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पूर्णिया: दो थानों में नये थानाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पूर्णिया में एसएसपी डॉ शौर्य सुमन ने दो थानों के लिए नए थानाधिकारियों की नियुक्ति की है। उमेश पासवान, जो एससी-एसटी थानाध्यक्ष थे, अब डगरूआ थाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। महेश कुमार रजक, केहाट के अपर थानाध्यक्ष, अब बीकोठी के एसएचओ बनेंगे।

पूर्णिया: दो थानों में नये थानाध्यक्ष

पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट एसएसपी डॉ शौर्य सुमन ने जिले के दो थानों में नये थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की है। दोनों थाना में प्रशिक्षु डीएसपी थानाध्यक्ष के चार्ज में थे। जारी अधिसूचना के मुताबिक एससी- एसटी थानाध्यक्ष उमेश पासवान अब डगरूआ थाना की कमान संभालेंगे, जबकि केहाट के अपर थानाध्यक्ष महेश कुमार रजक अब बीकोठी के एसएचओ बनेंगे।

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