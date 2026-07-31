पूर्णिया: दो थानों में नये थानाध्यक्ष
पूर्णिया में एसएसपी डॉ शौर्य सुमन ने दो थानों के लिए नए थानाधिकारियों की नियुक्ति की है। उमेश पासवान, जो एससी-एसटी थानाध्यक्ष थे, अब डगरूआ थाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। महेश कुमार रजक, केहाट के अपर थानाध्यक्ष, अब बीकोठी के एसएचओ बनेंगे।
पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट एसएसपी डॉ शौर्य सुमन ने जिले के दो थानों में नये थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की है। दोनों थाना में प्रशिक्षु डीएसपी थानाध्यक्ष के चार्ज में थे। जारी अधिसूचना के मुताबिक एससी- एसटी थानाध्यक्ष उमेश पासवान अब डगरूआ थाना की कमान संभालेंगे, जबकि केहाट के अपर थानाध्यक्ष महेश कुमार रजक अब बीकोठी के एसएचओ बनेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें