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लातेहार में कई थाना प्रभारियों का तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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लातेहार जिले में एसपी कुमार गौरव ने पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई थाना प्रभारियों का तबादला किया है। नए अधिकारियों को विधि-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। नए थाना प्रभारियों में किशोर मुण्डा, विकाशेन्दू त्रिपाठी, और अन्य शामिल हैं।

लातेहार में कई थाना प्रभारियों का तबादला

लातेहार, प्रतिनिधि। जिले में पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से एसपी कुमार गौरव ने कई थाना प्रभारियों का तबादला करते हुए नई पदस्थापन सूची जारी की है। जारी आदेश के अनुसार पु.अ.नि. किशोर मुण्डा को अनुसूचित जाति/जनजाति थाना लातेहार का प्रभारी बनाया गया है। वहीं विकाशेन्दू त्रिपाठी को अहातू थाना का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राजीव रंजन को बारेसांढ़ थाना, अमित कुमार रविदास को महुआडांड़ थाना, राजन अधिकारी को नेतरहाट थाना, विक्रांत कुमार उपाध्याय को मनिका थाना, सत्येन्द्र कुमार को हेरहंज थाना, प्रभात कुमार दास को बारियातू थाना तथा अनुभव सिन्हा को बालूमाथ थाना का नया थाना प्रभारी बनाया गया है।

नई पदस्थापना के बाद सभी अधिकारियों को शीघ्र योगदान देकर विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जनसंपर्क को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है।

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