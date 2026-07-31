लापता दो नाबालिग खलीलाबाद स्टेशन से सकुशल बरामद
गोरखपुर के तिवारीपुर क्षेत्र से लापता हुए दो नाबालिग बालकों को पुलिस ने खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद किया। फरहान, जो 13 वर्ष का है, अपने एक अन्य दोस्त के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए CCTV फुटेज के आधार पर दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला।
गोरखपुर, हिन्दुस्तान संवाद। तिवारीपुर क्षेत्र से लापता हुए दो नाबालिग बालकों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया। गुरुवार रात अफजल ने अपने 13 वर्षीय पुत्र फरहान के लापता होने की सूचना दी थी। वह दोपहर में एक अन्य बालक के साथ घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। सूचना पर चौकी प्रभारी सूर्यविहार पंकज कुमार ने पुलिस टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाली और जीआरपी की मदद से दोनों बालकों को बरामद किया।
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