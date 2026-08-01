उड़ीसा से भटक कर पकरा स्टेशन पहुंचा नाबालिग
ओडिशा के किशोर कालीचरण गोप को कामडारा थाना क्षेत्र के पकरा रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद किया गया। युवक ने बताया कि उसे रांची में काम दिलाने का झांसा देकर लाया गया था। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति गुमला को सौंप दिया।
कामडारा प्रतिनिधि। उड़ीसा से भटककर कामडारा थाना क्षेत्र के पकरा रेलवे स्टेशन पहुंचे एक नाबालिग किशोर को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर बाल कल्याण समिति गुमला को सौंप दिया। थाना प्रभारी आशीष कुमार केशरी ने बताया कि किशोर की पहचान उड़ीसा के उसिया थाना जगन्नाथपुर निवासी कालीचरण गोप के रूप में हुई है। किशोर ने बताया कि एक व्यक्ति उसे रांची के पंडरा में होटल में काम दिलाने का झांसा देकर ट्रेन से हटिया स्टेशन तक लाया था। वहां से वह किसी तरह भाग निकला और शुक्रवार शाम एक पैसेंजर ट्रेन से पकरा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रात में वह यार्ड में खड़ी एक ट्रेन में सो गया।
शनिवार सुबह स्थानीय ग्रामीण माना सिंह की नजर उस पर पड़ी। पूछताछ के बाद उन्होंने रातभर किशोर को अपने घर पर सुरक्षित रखा और शनिवार सुबह कामडारा पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाबालिग को बाल कल्याण समिति गुमला के सुपुर्द कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें