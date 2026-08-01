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नाबालिग के अपहरण के मामले में कथित साधु गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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मौके से पुलिस नाबालिग को भी किया बरामद , स्कूल से पढ़ाई कर घर लौटने के दौरान हुआ था अपहरण

नाबालिग के अपहरण के मामले में कथित साधु गिरफ्तार

मौके से पुलिस नाबालिग को भी किया बरामद पिता के बयान पर अपहरण का मामला हुआ था दर्ज स्कूल से पढ़ाई कर घर लौटने के दौरान हुआ था अपहरण घोसी, निज संवाददाता

घटना का विवरण

घोसी थाना क्षेत्र के एक गांव से पुलिस ने छापेमारी कर नाबालिग की बरामदगी के साथ कथित एक साधु को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम कृष्ण महाराज उम्र 35 वर्ष ग्राम बैजनापर थाना खिदरसराय जिला गया बताया गया है।

पुलिस की कार्रवाई

घटना के संदर्भ में थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में घोसी थाना कांड संख्या 388 / 26 में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें सूचक ने आरोप लगाया था कि स्कूल से घर लौट के क्रम में उसकी पुत्री का बीच रास्ते से अपहरण कर लिया गया है। इस संदर्भ में गिरफ्तार कृष्ण महाराज ने बताया कि वह बंसी बीघा गांव के ठाकुरबाड़ी में यज्ञ करने को लेकर आया था। इसी दौरान लड़की से उसका प्रेम प्रसंग हो गया और लड़की खुद चलकर फतुहा पहुंच गई जहां वह रह रहा था। नाबालिग के गायब होने के बाद पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अनुसंधान शुरू किया और शुक्रवार की देर शाम उसे धर दबोचा। तत्काल नाबालिग का बयान शनिवार को कोर्ट में कलम बंद कराया जा रहा है जिसके आधार पर पुलिस कोर्ट के निर्देश के आलोक में आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं घटना के संदर्भ में कुछ लोगों का बताना है कि कथित साधु और नाबालिग आपस में दूर के रिश्तेदार थे और पूजा पाठ को लेकर कथित साधु का नाबालिग के घर आना जाना लगा रहता था ।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में आरोपी का नाम क्या है?
विवेचना में गिरफ्तार व्यक्ति का नाम कृष्ण महाराज है।
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