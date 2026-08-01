सड़क हादसे में जैप जवान गंभीर, ट्रैक्टर चालक पर प्राथमिकी
जसीडीह थाना क्षेत्र के चांदपुर रेलवे फाटक के पास सड़क हादसे में झारखंड सशस्त्र बल के जवान मुकेश कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वह देवघर में ड्यूटी के बाद लौट रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। घायल जवान को इलाज के लिए बेंगलुरु रेफर किया गया है।
जसीडीह प्रतिनिधि। जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर रेलवे फाटक के समीप सड़क हादसे में झारखंड सशस्त्र बल जैप-09 के एक जवान के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित जवान के भाई अवधेश प्रसाद सिंह द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है कि उनके भाई मुकेश कुमार सिंह साहेबगंज जिले में जैप-09 में पदस्थापित हैं। श्रावणी मेला ड्यूटी के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति देवघर में की गई थी। गत 27 जुलाई की देर रात वह ड्यूटी समाप्त कर देवघर से जसीडीह लौट रहे थे।
उसी दौरान चांदपुर रेलवे फाटक के पास एक ट्रैक्टर चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पीसीआर टीम मौके पर पहुंची और घायल जवान को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में रेफर कर भर्ती कराया गया है। जसीडीह पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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