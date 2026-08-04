Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी, दो नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

बस्ती जिले के रुधौली थानाक्षेत्र में एक महिला ने छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी मानिकराम चौधरी ने उसे गांव के बाहर बाग में मिलने के लिए दबाव बनाया। मना करने पर आरोपी ने महिला के साथ छेड़खानी की और पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी, दो नामजद

बस्ती। रुधौली पुलिस ने महिला के साथ छेड़खानी की घटना में मुकदमा दर्ज किया है। सिद्धार्थनगर जिले की रहने वाली महिला, बस्ती के रुधौली थानाक्षेत्र स्थित अपने मायके में आई हुई थी। उनका आरोप है कि मायके क्षेत्र के रहने वाले आरोपी मानिकराम चौधरी ने उन पर गांव के बाहर बगीचे में मिलने के लिए दबाव बनाया। वह मिलने के लिए नहीं गई तो गत 31 जुलाई को आरोपी मानिकराम घर में घुस गया और उनके साथ छेड़खानी करने लगा। मना करने पर उन्हें मारापीटा। इस दौरान उसके साथ एक अन्य आरोपी नीरज भी मौजूद रहा। रुधौली पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी मानिकराम चौधरी और नीरज के खिलाफ छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।

जांच एसआई अनिल कुमार को सौंपी गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Basti News Basti Latest News Basti
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।