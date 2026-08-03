पुलिस ने प्रेमी युगल को किया बरामद
मीनापुर में पुलिस ने एक प्रेमी युगल को बरामद किया है। युवक मोतीपुर का निवासी है और युवती का बयान मंगलवार को न्यायालय में दर्ज कराया जाएगा। यह मामला 2025 के जुलाई का है, जब लड़की की मां की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।
मीनापुर। थाना क्षेत्र के एक गांव से पुलिस ने प्रेमी युगल को बरामद कर लिया। थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि युवक मोतीपुर का निवासी है। युवती का मंगलवार को न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाएगा। थानेदार ने बताया कि मामला 2025 के जुलाई महीने की है। लड़की की मां के बयान पर मीनापुर थाना में अपहरण की एफआईआर दर्ज है।
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