18 चोरी की बाइक बरामद, तीन बाइक चोर गिरफ्तार

गोड्डा पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी मुकेश कुमार ने अभियान के बारे में जानकारी दी, जिसमें कई स्प्लेंडर और अन्य बाइक शामिल थीं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बिना गिरोह के चोरी की घटनाएं की थीं।

गोड्डा, एक प्रतिनिधि। गोड्डा पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की 18 मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी मुकेश कुमार नें नगर थाना में प्रेस वार्ता कर बताया कि उनके निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोड्डा आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी दल ने गुप्त सूचना के आधार पर सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान चोरी की कुल 18 मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपितों में पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के धेनुकट्टा (झपनीबांध) निवासी शहबाज अंसारी, देवडांड़ थाना क्षेत्र के देवडांड़ निवासी शहनबाज अंसारी और गुंदली टोला, बाघमारा निवासी किस्नु रजक शामिल हैं। पुलिस ने आरोपितों के पास से सात स्प्लेंडर, दो ग्लैमर, तीन एचएफ डीलक्स, एक होंडा ड्रीम नियो, एक पैशन प्रो, एक होंडा डियो स्कूटी तथा एक बजाज सीटी 100 समेत कुल 18 वाहन बरामद किए हैं。

इस संबंध में मामला इस संबंध में गोड्डा नगर थाना में कांड संख्या 138/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार शहनबाज अंसारी के विरुद्ध पूर्व से भी गोड्डा नगर थाना में वाहन चोरी का मामला दर्ज है। सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों की जानकारी हाल के दिनों में गोड्डा क्षेत्र में कई मोटर साइकल चोरी हुए थे। इस कार्यवाही में जप्त किए गए ज्यादातर मोटरसाइकलों की पहचान हो गई है। छापेमारी दल में एसडीपीओ आकाश भारद्वाज, नगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार महली, पुलिस निरीक्षक मधुसुधन मोदक, पुअनि मनोहर कुमार, पुअनि महावीर पंडित पोड़ैयाहाट थाना प्रभारी, पुअनि आनन्द साह, मुफ्फसिल थाना प्रभारी ,पुअनि विधानचन्द्र पटेल सुन्दरपहाड़ी थाना प्रभारी, पुअनि मनीष यादव, पुअनि मुकेश कुमार राउत प्रभारी मोतिया ओपी, पुअनि अमित मार्की थाना प्रभारी देवडाड़,पुअनि बिपिन कुमार यादव, पुअनि मुकेश कुमार, पुअनि रोहित यादव, पुअनि अंकित कुमार झा, पुअनि भोलानाथ दास, पुअनि अनुप कुमार साहू, पुअनि शशि कांत शामिल थे।

चोरी की घटनाओं की प्रकृति बिना किसी गिरोह के चोरी की घटना को देते थे अंजाम :

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। गिरफ्तार चोर किसी गिरोह में शामिल नहीं थे, यह अचानक ही चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। कई वारदात तो इन्होंने किसी काम से बाजार आए और एक मोटरसाइकल चुरा ली। हाल के दिनों में समाहरणालय के मोटरसाइकल चोरी हुई थी, चोरों नें पूछताछ में बताया कि वह अपने किसी काम से सरकारी कार्यालय आए थे और मौका मिलते ही मोटरसाइकल चुरा ली। यह लोग चोरी के बाद बेहद कम कीमत में गाड़ी बेच देते थे। इसके अलावा भी पूछताछ में पुलिस को कई सुराग लगे हैं। पुलिस इनपर भी जांच कर रही है।