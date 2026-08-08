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पुलिस ने ऑनलाइन ठगे गए 1.35 लाख रुपये वापस कराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के शिकार अनिल कुमार के खाते में 1.35 लाख रुपये वापस कर दिए। शिकायक के बाद साइबर सेल ने संबंधित बैंक से संपर्क किया और ठगे गए पैसे को होल्ड कराया। एसपी साइबर क्राइम नरेश कुमार ने इस सफल जानकारी दी। ठगी का मामला 7 फरवरी 2026 को दर्ज किया गया था।

पुलिस ने ऑनलाइन ठगे गए 1.35 लाख रुपये वापस कराए

पुलिस ने ऑनलाइन ठगे गए 1.35 लाख रुपये को पीड़ित के खाते में वापस करा दिये। एसपी साइबर क्राइम नरेश कुमार ने बताया कि अनिल कुमार निवासी गांव बरैना कोतवाली डिबाई ने सात फरवरी 2026 को एनसीआरपी साइबर पोर्टल पर उनके साथ ऑनलाइन ठगी की ​शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित ने उनके खाते से 1.35 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी करने की ​शिकायत की थी। पीड़ित की ​शिकायत के आधार पर कोतवाली डिबाई में अज्ञात के ​खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोतवाली डिबाई साइबर हेल्प डेस्क ने संबं​धित बैंक के अ​धिकारियों से संपर्क स्थापित कर ठगे रुपयों को होल्ड करा दिया था।

साइबर सेल ने ठगे गए 1.35 लाख रुपये को पीड़ित के खाते में वापस करा दिये।

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