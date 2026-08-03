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कांवड़ में हरवक्त पुख्ता रखें सुरक्षा इंतजाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए आईटी एसटीएफ ने ऋषिकेश का दौरा किया। स्थानीय पुलिस अधिकारियों की बैठक के दौरान, कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के साथ सतर्कता बरतने और आवश्यकतानुसार फोर्स की मांग करने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर नजर रखने और आवाजाही सुचारु रखने के भी निर्देश दिए गए।

कांवड़ में हरवक्त पुख्ता रखें सुरक्षा इंतजाम
कांवड़ में हरवक्त पुख्ता रखें सुरक्षा इंतजाम

कांवड़ यात्रा में पुलिस की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को परखने के लिए आईटी एसटीएफ नीलेश आनंद भरणे सोमवार को ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा इंतजामों का फीडबैक लिया। अगले कुछ दिनों तक कांवड़ियों की अत्याधिक भीड़ को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। चारधाम ट्रांजिट केंद्र में सोमवार शाम आयोजित बैठक में उन्होंने ऋषिकेश एसपी जया बलोनी को स्पष्ट कहा कि कांवड़ यात्रा रूट पर कहीं भी बेतरतीब वाहन न दिखें। इस तरह के वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जिससे ट्रैफिक को सुचारु रखने में मदद मिले। उन्होंने डाक कांवड़ को देखते हुए फोर्स का आकलन कर जरूरत होने पर तत्काल फोर्स की डिमांड भी मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए।

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यात्रा में सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर नजर रखने के लिए भी निर्देशित किया। कहा कि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटें। पुलिस अधिकारियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए हरवक्त अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा अब पीक पर पहुंच रहा है। भारी संख्या में नीलकंठ और गंगोत्री रूट पर कांवड़िये आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों से आवश्यक जानकारियां तलब की गई हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी पलपल की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीएस) और एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) को भी समय-समय पर संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर डीआईजी धीरेंद्र सिंह गुजियाल, सीओ तुषार बोरा, कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे।

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