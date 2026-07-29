हथियार की सूचना पर छापेमारी, गांजा-स्मैक व कारतूस मिला
मुजफ्फरपुर के नया टोला में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की। पुलिस को कमरे में अवैध हथियार छिपाने की सूचना मिली थी लेकिन वहां हथियार नहीं मिले। पुलिस ने 50 पुड़िया गांजा, पांच पुड़िया स्मैक और एक कारतूस बरामद किया। आरोपी फरार हो गया है। मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला स्थित एक मकान में बुधवार दोपहर पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी की। मकान के एक कमरे में हथियार छिपाकर रखे जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। छापेमारी के दौरान कमरे से हथियार तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने वहां से 50 पुड़िया गांजा, पांच पुड़िया स्मैक और एक कारतूस बरामद किया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपित फरार हो गया।मकान मालिक से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि यह कमरा वैशाली जिले के एक युवक ने करीब सात महीने पहले किराए पर लिया था। थानेदार चंद्र भूषण कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि नया टोला के एक मकान में एक युवक ने अवैध हथियार रखा हुआ है।
सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने उस मकान की घेराबंदी की और कमरे में तलाशी ली। इस दौरान कमरे से गांजा, स्मैक की पुड़िया और एक गोली मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। थानेदार ने बताया मामले में पुलिस के बयान पर केस दर्ज किया गया है। फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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