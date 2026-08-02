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प्रशासन की छापेमारी में खाद कपड़ों की गट्ठर के साथ फ्लेवर्ड हुक्के बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज के नौतनवा कस्बे के बहादुर शाह नगर में पुलिस ने छापेमारी की। इसमें भारी मात्रा में खाद, कपड़ा और फ्लेवर्ड हुक्का बरामद किए गए, जिनकी कीमत 15 लाख रुपये है। तस्कर गिरोह इन सामानों को नेपाल भेजने की योजना बना रहा था। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन की छापेमारी में खाद कपड़ों की गट्ठर के साथ फ्लेवर्ड हुक्के बरामद
प्रशासन की छापेमारी में खाद कपड़ों की गट्ठर के साथ फ्लेवर्ड हुक्के बरामद

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। नौतनवा कस्बे के बहादुर शाह नगर के एक मकान में पुलिस व प्रशासन ने छापेमारी कर भारी मात्रा में खाद, कपड़ा एवं फ्लेवर्ड हुक्का बरामद किया है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों ने जिस मकान में छापेमारी की है, उस मकान में पहले से ही अवैध तरीके से सामानों को एकत्रित किया गया था। सामानों को नेपाल की सीमा में पहुंचाने की फिराक में तस्कर गिरोह लगा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर टीम ने नौतनवा के बहादुर नगर के इस मकान में छापेमारी की। सीओ बसंत कुमार सिंह, नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव एवं थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस फोर्स के साथ उक्त मकान पर पहुंचे तो तस्कर गिरोह मौके से फरार हो चुके थे।

घर में महिलाएं होने की वजह से कुछ देर बाद महिला पुलिस टीम बुलाया गया। इसके बाद अधिकारी घर में दाखिल हुए और भारी मात्रा में तस्करी के लिए डंप किए गए खाद एवं कपड़ों के गट्ठर के साथ ही विभिन्न फ्लेवरड के हुक्के बरामद हुए। पुलिस ने 9 बोरी यूरिया खाद एवं पांच गट्ठर कपड़ों को बरामद किया है। साथ ही 864 पैकेट ढाई सौ ग्राम 500 ग्राम एवं 1 किग्रा के फ्लेवरड हुक्के बरामद किए हैं।सीओ नौतनवा बसंत सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बहादुर शाह नगर के एक मकान में कार्रवाई की गई। मकान से तस्करी के लिए एकत्रित किए गए खाद एवं कपड़ों के गट्ठर के साथ फ्लेवर्ड हुक्के की बरामदगी हुई है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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