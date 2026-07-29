चोरी के सोना खरीदने के आरोपी की तलाश में यूपी पुलिस का छापा
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोना चोरी मामले में पुलिस ने छापेमारी की। दो साल पहले एक ज्वेलरी दुकान से लाखों का सोना और चांदी चुराया गया था। अब तक चार चोर और एक ज्वेलरी खरीदने वाले को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय स्वर्णकार की तलाश में पुलिस की छापेमारी असफल रही।
उधवा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए सोना चोरी मामले में वहां की पुलिस ने बीते रात राधानगर थाना क्षेत्र के बेगमगंज में छापेमारी की। जानकारी के अनुसार दो साल पहले प्रयागराज टाउन थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी दुकान में लाखों का सोना व चांदी चोरी हुई थी। चोरी के इस मामले में अब तक चोर गिरोह के चार सदस्य व एक ज्वेलरी खरीदने वाले व्यक्ति को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चोरी के सोना खरीदने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने राधानगर थाना पुलिस के सहयोग से स्थानीय स्वर्णकार महेश की तलाश में छापेमारी की। हालांकि वह अपने घर में नहीं मिला।
इस वजह से उत्तर पुलिस पुलिस बैरंग लौट गई।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें