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चोरी के सोना खरीदने के आरोपी की तलाश में यूपी पुलिस का छापा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोना चोरी मामले में पुलिस ने छापेमारी की। दो साल पहले एक ज्वेलरी दुकान से लाखों का सोना और चांदी चुराया गया था। अब तक चार चोर और एक ज्वेलरी खरीदने वाले को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय स्वर्णकार की तलाश में पुलिस की छापेमारी असफल रही।

चोरी के सोना खरीदने के आरोपी की तलाश में यूपी पुलिस का छापा

उधवा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए सोना चोरी मामले में वहां की पुलिस ने बीते रात राधानगर थाना क्षेत्र के बेगमगंज में छापेमारी की। जानकारी के अनुसार दो साल पहले प्रयागराज टाउन थाना क्षेत्र के एक ज्वेलरी दुकान में लाखों का सोना व चांदी चोरी हुई थी। चोरी के इस मामले में अब तक चोर गिरोह के चार सदस्य व एक ज्वेलरी खरीदने वाले व्यक्ति को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चोरी के सोना खरीदने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने राधानगर थाना पुलिस के सहयोग से स्थानीय स्वर्णकार महेश की तलाश में छापेमारी की। हालांकि वह अपने घर में नहीं मिला।

इस वजह से उत्तर पुलिस पुलिस बैरंग लौट गई।

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