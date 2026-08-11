छापेमारी में 85 ग्राम हीरोइन 97000 रूपये नगद बरामद

बिदुपुर l संवाद सूत्र बिदुपुर थाने की पुलिस ने बिदुपुर डीह से एक घर में छापेमारी कर लगभग 85 ग्राम हीरोइन और 97000 नगद बरामद किया l मौके से एक कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया l गिरफ्तार संजीत कुमार बिदुपुर डीह के विजय शंकर राय का पुत्र बताया गया है l पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की l छापेमारी का नेतृत्व सदर डीपीओ सुबोध कुमार कर रहे थे l मालूम हो कि अबैध मादक पदार्थ के सेवन एवं बिक्री पर रोकथाम के लिए तथा तस्करों कि गिरफ्तारी के लिए वैशाली पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ चलाया है l इसी क्रम में बिहार एसटीएफ के द्वारा गुप्त सूचना मिली थी कि बिदुपुर डीह में हीरोइन/स्मैक का कारोबार किया जा रहा है l वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई l छापेमारी के दौरान 85 ग्राम हीरोइन/स्मैक, 96730 रुपए नगद और एक मोबाइल जप्त किया गया l पुलिस ने गिरफ्तार संजीत के विरुद्ध मामला दर्ज किया और जेल भेज दिया।