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छापेमारी में 85 ग्राम हीरोइन 97000 रूपये नगद बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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बिदुपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की, जहाँ से 85 ग्राम हीरोइन और 97000 नगद बरामद किया गया। पुलिस ने एक कारोबारी संजीत कुमार को गिरफ्तार किया, जो बिदुपुर डीह का निवासी है। यह कार्रवाई बिहार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत की गई।

छापेमारी में 85 ग्राम हीरोइन 97000 रूपये नगद बरामद

बिदुपुर l संवाद सूत्र बिदुपुर थाने की पुलिस ने बिदुपुर डीह से एक घर में छापेमारी कर लगभग 85 ग्राम हीरोइन और 97000 नगद बरामद किया l मौके से एक कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया l गिरफ्तार संजीत कुमार बिदुपुर डीह के विजय शंकर राय का पुत्र बताया गया है l पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की l छापेमारी का नेतृत्व सदर डीपीओ सुबोध कुमार कर रहे थे l मालूम हो कि अबैध मादक पदार्थ के सेवन एवं बिक्री पर रोकथाम के लिए तथा तस्करों कि गिरफ्तारी के लिए वैशाली पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ चलाया है l इसी क्रम में बिहार एसटीएफ के द्वारा गुप्त सूचना मिली थी कि बिदुपुर डीह में हीरोइन/स्मैक का कारोबार किया जा रहा है l वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुबोध कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई l छापेमारी के दौरान 85 ग्राम हीरोइन/स्मैक, 96730 रुपए नगद और एक मोबाइल जप्त किया गया l पुलिस ने गिरफ्तार संजीत के विरुद्ध मामला दर्ज किया और जेल भेज दिया।

- अनिरुद्ध राजा

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