पुलिस की सूझबूझ से टला बवाल, खंडित कांवड़ में दोबारा गंगाजल भराकर श्रद्धालुओं को किया रवाना
गंगनहर कांवड़ पटरी पर शुक्रवार को एक कांवड़ यात्री की कांवड़ के टूटने से आक्रोशित श्रद्धालुओं ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ा बवाल टल गया। मेरठ के लक्की अपने परिवार के साथ हरिद्वार से 51 लीटर गंगाजल लेकर लौट रहा था।
रुड़की, संवाददाता। गंगनहर कांवड़ पटरी पर शुक्रवार को पुलिस की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से बड़ा बवाल होने से बच गया। एक कांवड़ यात्री की कांवड़ खंडित होने के बाद श्रद्धालु आक्रोशित हो गए और मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने श्रद्धालुओं को शांत कराया। पुलिस के अनुसार, मेरठ जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गावड़ी निवासी लक्की अपने परिवार और साथियों के साथ हरिद्वार से 51 लीटर गंगाजल की कांवड़ लेकर लौट रहे थे।
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