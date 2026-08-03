बृजमंडल यात्रा से पहले बिट्टू बजरंगी को घर में नजरबंद किया

नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक यात्रा के दौरान पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को यात्रा में शामिल होने से रोका। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है। 2023 में हुई यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर में आयोजित जलाभिषेक यात्रा के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गौ रक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी को यात्रा में शामिल होने से रोक दिया। पुलिस की टीम पूरे समय बजरंगी के घर पर मौजूद रही, ताकि वह नूंह के लिए रवाना न हो सके। पुलिस ने इस कार्रवाई को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एहतियाती कदम बताया है। संजय एंक्लेव निवासी राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी ने कुछ अरसे पहले पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।

सुरक्षा कारणों से रोक हालांकि, प्रशासन ने कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसे अनुमति देने से इंकार कर दिया था। पुलिस का मानना था कि उसके नूंह पहुंचने से माहौल प्रभावित हो सकता था, इसलिए एहतियात के तौर पर उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बिट्टू बजरंगी ने पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि प्रशासन स्वयं नूंह की जलाभिषेक यात्रा को सफल और शांतिपूर्ण बता रहा है। जबकि जिस प्रकार अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, उसी तरह नूंह में भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यात्रा में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 2,200 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। उन्होंने दावा किया कि

पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया कहा कि वह वर्ष 2023 से पहले दो बार जलाभिषेक यात्रा में शामिल हो चुका है, लेकिन अब उसे यात्रा में जाने से रोका जा रहा है। उधर, सारन थाना प्रभारी हुक्म सिंह ने बताया कि बिट्टू बजरंगी ने नूंह जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल शांति और सौहार्द बनाए रखना है। इसी कारण पुलिस टीम रविवार देर रात उसके घर पहुंच गई थी और उसे नूंह जाने से रोका गया। सोमवार को भी पुलिस टीम उसके घर पर मौजूद रही।

2023 में हुई यात्रा के दौरान हिंसा वर्ष 2023 में हुई थी यात्रा के दौरान हिंसा: गौरतलब है कि 31 जुलाई 2023 को नूंह के नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। उपद्रव के दौरान पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई थीं, जिनमें छह लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा से जुड़े 100 से अधिक मामलों में पुलिस ने करीब 595 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी घटना के बाद से प्रशासन हर वर्ष जलाभिषेक यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। वर्ष 2023 में बिटटू बजरंगी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था।