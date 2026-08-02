कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट, एसपी ग्रामीण ने कांवड़ मार्ग का लिया जायजा

कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में रविवार को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने डिप्टी एसपी आशीष प्रताप सिंह के साथ रविवार को सुरजननगर स्थित अंतर्जनपदीय सीमा चेक पोस्ट तथा कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एसपी ग्रामीण ने सीमा चेक पोस्ट पर बैरिकेडिंग, वाहन चेकिंग, पुलिस ड्यूटी और सुरक्षा इंतजामों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ यात्रियों से संवाद कर उनकी यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की।एसपी

ग्रामीण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह तैयार रहे। इसके बाद उन्होंने थाना डिलारी क्षेत्र के करनपुर चौराहे पर पैदल भ्रमण कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ियों की आवाजाही निर्बाध बनी रहे और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उधर डिप्टी एसपी आशीष प्रताप सिंह ने नगर क्षेत्र में कांवड़ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी जवानों को रात्रि ड्यूटी के दौरान रिफ्लेक्टर जैकेट एवं टॉर्च/लाइट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कोतवाली प्रभारी मनोज परमार सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।