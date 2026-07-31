संगीनों के साए में होगी कांवरियों की यात्रा:एसपी

भदोही, संवाददाता। पुलिस लाइन सभागार में गुरुवार की शाम को एसपी अभिनव त्यागी ने सावन माह को लेकर बैठक ली। इस दौरान कांवड़ यात्रा में लगे जवानों को ब्रीफ करने का काम किया। एसपी ने बताया कि जिले को चार जोन एवं 10 सेक्टरों में बांटा गया है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। ◆कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू है। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर भीटी बॉर्डर से बाबूसराय तक लगभग 42 किमी के उत्तरी लेन को पूर्णतया कांवड़ियों के लिए रिजर्व किया गया है। पूरे मार्ग को चार जोन एवं 10 सेक्टरों में बांटा गया है।

भीटी बॉर्डर से लालानगर टोलप्लाजा तक प्रथम जोन, लालानगर टोल प्लाजा से बाबूसराय तक द्वितीय जोन, धौरहरा बॉर्डर से सर्रोई बाजार तक तृतीय जोन तथा सर्रोई बाजार से सहसेपुर बॉर्डर (लगभग 20 किमी एवं वैकल्पिक मार्ग धौरहरा-चौरी-कपसेठी) तक चतुर्थ जोन बना है। नौ जोनल मजिस्ट्रेट, 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट, छह जोनल पुलिस अधिकारी, आठ सब जोनल पुलिस अधिकारी तथा 20 सेक्टर पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बताया कि छह स्थानों (थाना ऊंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगीगंज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज, लालानगर टोलप्लाजा और थाना औराई) पर एम्बुलेंस/चिकित्सक टीमों की व्यवस्था की गई है। हाइवे पर पांच कट बनाए गए हैं। पांच इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट (भीटी बॉर्डर, बाबूसराय बॉर्डर, धौरहरा बॉर्डर, सहसेपुर, ज्ञानपुर तिराहा) बने हैं। संचार को छह वायरलेस सेट, तीन फायर टेंडर, वाहनों को हटाने के लिए छह क्रेन व्यवस्थापन, पीएसी (दो प्लाटून तथा डेढ़ सेक्शन फ्लड कंपनी), 10 चार पहिया, तीन दो पहिया पीआरबी और ड्रोन कैमरों से चप्पे-चप्पे की निगरानी होगी। कुल 628 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस मौके पर एएसपी शुभम अग्रवाल आदि रहे।