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कांवड़ यात्रा: यातायात कर्मियों को रेनकोट और छाते बांटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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-मेरठ तिराहा पर जनसहयोग से आवश्यक सामग्री वितरित की गई -अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा

कांवड़ यात्रा: यातायात कर्मियों को रेनकोट और छाते बांटे

गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर। आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कमिश्नरेट के अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुविधाओं और संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में पहल की है। बुधवार को मेरठ तिराहे पर आयोजित कार्यक्रम में यातायात कर्मियों को जनसहयोग से रेनकोट, छाते, बैटन लाइट और पेयजल कैंपर वितरित किए गए।इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए पुलिसकर्मियों को हर परिस्थिति में मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करनी होगी। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्हें रेनकोट और छाते उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान यातायात संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए बैटन लाइट वितरित की गई।

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इस मौके पर उन्होंने निर्देश दिए कि वह पूरी सतर्कता, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए और यातायात व्यवस्था को हर हाल में सुचारु बनाए रखा जाए। एडीसीपी ट्रैफिक वरूण कुमार सिंह ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी पुलिसकर्मी पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस मौके पर एसीपी ट्रैफिक प्रथम शुचिता सिंह भी मौजूद रहीं।

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