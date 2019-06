आखिर क्यों वाहन चेकिंग के दौरान बंदूकें तान दे रही यूपी पुलिस, देखें वीडियो

उत्तर प्रदेश के बदायूं में वाहन चेकिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस गन प्वाइंट पर गाड़ियों की चेंकिंग करती दिख रही है। समाचार एजेंसी एएएनआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कुछ पुलिसवाले नियमित वाहन चेकिंग के दौरान लोगों पर बंदूक ताने दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला वजीरगंज का है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में यह सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस आखिर नियमित वाहन चेकिंग के दौरान लोगों को गन प्वाइंट पर कैसे ले सकती है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि नियमित वाहन चेकिंग के दौरान जब मोटरसाइकिल पुलिस के पास आती है, तो पुलिस बंदूक तान लेती है और कहती है हाथ ऊपर करो. कुछ पुलिसकर्मी बाइकवालों की तलाशी लेते हैं, तो कई बंदूक ताने खड़े होते हैं। पुलिस इसमें कहती है हाथ ऊपर करो नहीं तो गोली चल जाएगी।

Police point gun at people during regular vehicle checking in Wazirganj, Badaun. (20.6.19) pic.twitter.com/N02fSAYwsx