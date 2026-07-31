Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक महिला सहित दो अंतर राज्यीय मादक तस्कर को पुलिस ने पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

महुआ पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत मादक तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें एक महिला सहित दो मादक तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 162.75 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह अभियान एसटीएफ के सहयोग से चलाया गया था।

एक महिला सहित दो अंतर राज्यीय मादक तस्कर को पुलिस ने पकड़ा

महुआ, एक संवाददाता। मादक बिक्री, भंडारण और तस्करी के विरूद्ध आपरेशन नीलकंठ के तहत चलाए जा रहे पुलिस द्वारा ऑपरेशन में एक महिला सहित दो मादक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी विज्ञप्ति और महुआ डीएसपी द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार ऑपरेशन नीलकंठ के तहत महुआ पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर मादक पदार्थ तस्कर के विरुद्ध अभियान चलाया। जिसमें सिलीगुड़ी से आ रहे बस पर बैग में मादक पदार्थ छुपा कर ले जा रहे एक महिला सहित दो तस्कर को गिरफ्तार किया गया।

समस्तीपुर की ओर से जैसे ही महुआ रोड में यहां सिलीगुड़ी की बस आई। जिससे उतरते दो मादक तस्कर को दबोचा गया। जिसके पास से 162.75 ग्राम हीरोइन पाया गया है। वही दोनों के पास से दो मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया मादक तस्कर वैशाली जिले के बिदुपुर थाना अंतर्गत खिलवत निवासी अमित कुमार और इसी थाने के दाउदनगर निवासी राजकुमार की पत्नी रोमा कुमारी को गिरफ्तार किया गया। दोनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नवनीत

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Hajipur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।