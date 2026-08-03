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कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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सावन माह की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चांदपुर सर्किल में सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। सीओ देश दीपक सिंह ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए।

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट
कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट

सावन माह की कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। चांदपुर सर्किल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए सीओ कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से पूरे कांवड़ मार्ग पर लगातार नजर रखी जा रही है।कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग सीओ देश दीपक सिंह स्वयं कर रहे हैं। यहां पुलिस विभाग के साथ-साथ बिजली विभाग, वन विभाग, फायर सर्विस एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। यदि किसी श्रद्धालु या आम नागरिक को कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसकी शिकायत कंट्रोल रूम में दर्ज की जाती है और संबंधित विभाग को तत्काल सूचना देकर समस्या का शीघ्र निस्तारण कराया जाता है।

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सोमवार को सीओ देश दीपक सिंह ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सतर्कता एवं समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। सीओ ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी सूचना पर तत्काल पुलिस एवं संबंधित विभाग की टीम मौके पर भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

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