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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 23 साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी मुफस्सिल थाना के जमादार कुदादा को 23 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 29 मई 2022 को दर्ज किया गया था, जिसमे पीड़िता ने घटना की सूचना अपने परिवार को दी।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 23 साल की सजा

चाईबासा, संवाददाता। नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले मुफस्सिल थाना के जमादार कुदादा उर्फ दोंदा को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत 23 साल का सश्रम कारावास आवास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ पीड़िता के बयान पर 29 मई 2022 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 14 जनवरी 2022 को पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। रात के लगभग 8 बजे पीड़िता के घर के बगल में रहने वाले जमादार उसके घर में घुस गया और पीड़िता को पकड़ कर घर के बगल में सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया।

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जब वह विरोध करने लगी तो उसका मुंह दबा दिया गया। घटना को अंजाम देने के किसी से नहीं कहने और जान मारने का धमकी दी गई। पीड़िता डर से घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। 28 मई 2022 को पीड़िता की चाची ने पीड़िता से कहा की तुम्हारा पेंट बढ़ा दिख रहा है। उसे डाक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है। इसके बाद घर आ कर पीड़िता ने मां को आपबीती सुनाई। दूसरे दिन ग्रामीण मुंडा के साथ मुफस्सिल थाना जाकर जमादार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। अदालत को जमादार कुदादा के खिलाफ नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का साक्ष्य मिल जाने से 23 साल की सजा सुनाई।

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