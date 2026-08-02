आरक्षी राहुल ने खून देकर महिला की जान बचाई
वाराणसी में, गोमती जोन कार्यालय के आरक्षी राहुल कुमार ने बिना देर किए सुनीता नाम की महिला को खून देकर उसकी जान बचाई। यह घटना तब हुई जब महिला को तत्काल रक्त की आवश्यकता थी, और राहुल ने तीसरी बार रक्तदान किया।
वाराणसी। गोमती जोन कार्यालय में सोशल मीडिया सेल में तैनात आरक्षी राहुल कुमार ने समय पर खून देकर महिला की जान बचाई। भारत रक्त सेवा मंच पुलिस परिवार व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना मिली कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में भर्ती सुनीता को तत्काल खून की जरूरत है। आरक्षी राहुल कुमार बिना देर किए अस्पताल पहुंचे। उन्होंने खून देकर महिला की जान बचाई। यह उनका तीसरा रक्तदान है।
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