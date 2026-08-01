Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय दरोगा करने लगा शारीरिक उत्पीड़न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

- आशियाना थाने पर तैनात एसएसआई पर शारीरिक व मानसिक शोषण का आरोप -

पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय दरोगा करने लगा शारीरिक उत्पीड़न

आशियाना थाने पर तैनात दरोगा ने पीड़िता को न्याय दिलाने के बहाने उसका शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। खुद को अविवाहित बताकर उससे संबंध बनाए। जब पीड़िता को पूरी जानकारी हुई तो उसने विरोध जताया। आरोप है कि दरोगा ने पीड़िता को कमरे पर बुलाकर बुरी तरह से पीटा और धमकाया कि वह कहीं शिकायत करेगी तो उसकी खैर नहीं होगी। दरोगा की रोजाना की करतूतों से आजिज आकर पीड़ित युवती डीसीपी मध्य से शिकायत की। डीसीपी से शिकायत के बाद शुक्रवार रात को आरोपी दरोगा ने युवती को कार में बंधक बनाकर पीटा। फोटो, वीडियो और चैट डिलीट किए। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच कैंट एसीपी को सौंपी गई है। सूत्रों की माने तो आशिक मिजाज दरोगा को आशियाना थाने में ही बिठाकर पूछताछ की जा रही है。

पीड़िता का प्रेम संबंध और शिकायत

पीड़िता के अनुसार करीब एक साल पहले बस्ती जिले के अभिषेक सिंह से उसका प्रेम संबंध था। आरोप है कि अभिषेक ने शादी का झांसा देकर लखनऊ में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से मना कर दिया। इस मामले में पीड़िता ने फरवरी में बस्ती जिले में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी। यह मुकदमा 20 फरवरी को विवेचना के लिए आशियाना थाने स्थानांतरित हुआ था।

दबाव और शारीरिक संबंध

आरोप है कि 21 फरवरी को आशियाना थाने में तैनात एसएसआई ने उसे बयान के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान दरोगा ने विवेचना करने और शादी कराने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मामले को टालने की बात कही। इस पर पीड़िता दरोगा की बात पर राजी हो गई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी दरोगा ने उसे कई बार थाने और किला चौराहे के पास कमरे में बुलाकर संबंध बनाए। शादी का झांसा दिया।

मारपीट और धमकी

पीड़िता का कहना है कि डेढ़ माह पहले वह दरोगा के साथ वाराणसी गई थी, जहां उसे पता चला कि दरोगा शादीशुदा है। इसके बाद दूरी बनाने पर दरोगा उसे ब्लैकमेल किया। कई बार आशियाना इलाके में बुलाकर मारपीट भी की। आरोप लगाया कि शुक्रवार को जब उसने डीसीपी से शिकायत की तो उसी रात दरोगा एक साथी के साथ उसके घर पहुंचा। उसे कार में बैठाकर मारपीट की। मोबाइल से वीडियो, चैट और फोटो डिलीट करवा दिए। शनिवार को पीड़िता ने डीसीपी मध्य और एसीपी कैंट के समक्ष फिर से पेश हुई और एसएसआई की करतूत बताई। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर का कहना है कि मामले की जांच कैंट एसीपी को सौंपी गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को पूरी तरह से न्याय दिलाया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीड़िता ने थाने में किसके खिलाफ शिकायत की?
पीड़िता ने आशियाना थाने में तैनात दरोगा के खिलाफ शिकायत की।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Complaint Lucknow Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।