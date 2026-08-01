पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय दरोगा करने लगा शारीरिक उत्पीड़न
- आशियाना थाने पर तैनात एसएसआई पर शारीरिक व मानसिक शोषण का आरोप -
आशियाना थाने पर तैनात दरोगा ने पीड़िता को न्याय दिलाने के बहाने उसका शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। खुद को अविवाहित बताकर उससे संबंध बनाए। जब पीड़िता को पूरी जानकारी हुई तो उसने विरोध जताया। आरोप है कि दरोगा ने पीड़िता को कमरे पर बुलाकर बुरी तरह से पीटा और धमकाया कि वह कहीं शिकायत करेगी तो उसकी खैर नहीं होगी। दरोगा की रोजाना की करतूतों से आजिज आकर पीड़ित युवती डीसीपी मध्य से शिकायत की। डीसीपी से शिकायत के बाद शुक्रवार रात को आरोपी दरोगा ने युवती को कार में बंधक बनाकर पीटा। फोटो, वीडियो और चैट डिलीट किए। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच कैंट एसीपी को सौंपी गई है। सूत्रों की माने तो आशिक मिजाज दरोगा को आशियाना थाने में ही बिठाकर पूछताछ की जा रही है。
पीड़िता का प्रेम संबंध और शिकायत
पीड़िता के अनुसार करीब एक साल पहले बस्ती जिले के अभिषेक सिंह से उसका प्रेम संबंध था। आरोप है कि अभिषेक ने शादी का झांसा देकर लखनऊ में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से मना कर दिया। इस मामले में पीड़िता ने फरवरी में बस्ती जिले में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी। यह मुकदमा 20 फरवरी को विवेचना के लिए आशियाना थाने स्थानांतरित हुआ था।
दबाव और शारीरिक संबंध
आरोप है कि 21 फरवरी को आशियाना थाने में तैनात एसएसआई ने उसे बयान के लिए बुलाया। बातचीत के दौरान दरोगा ने विवेचना करने और शादी कराने की बात कहकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मामले को टालने की बात कही। इस पर पीड़िता दरोगा की बात पर राजी हो गई। आरोप है कि इसके बाद आरोपी दरोगा ने उसे कई बार थाने और किला चौराहे के पास कमरे में बुलाकर संबंध बनाए। शादी का झांसा दिया।
मारपीट और धमकी
पीड़िता का कहना है कि डेढ़ माह पहले वह दरोगा के साथ वाराणसी गई थी, जहां उसे पता चला कि दरोगा शादीशुदा है। इसके बाद दूरी बनाने पर दरोगा उसे ब्लैकमेल किया। कई बार आशियाना इलाके में बुलाकर मारपीट भी की। आरोप लगाया कि शुक्रवार को जब उसने डीसीपी से शिकायत की तो उसी रात दरोगा एक साथी के साथ उसके घर पहुंचा। उसे कार में बैठाकर मारपीट की। मोबाइल से वीडियो, चैट और फोटो डिलीट करवा दिए। शनिवार को पीड़िता ने डीसीपी मध्य और एसीपी कैंट के समक्ष फिर से पेश हुई और एसएसआई की करतूत बताई। डीसीपी मध्य विक्रांत वीर का कहना है कि मामले की जांच कैंट एसीपी को सौंपी गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को पूरी तरह से न्याय दिलाया जाएगा।
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