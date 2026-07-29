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ड्यूटी पर तैनात दरोगा ने नशे में मचाया उत्पात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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भंडारा संचालकों ने दरोगा पर लगाया आरोपड्यूटी पर तैनात दरोगा ने नशे में मचाया उत्पातड्यूटी पर तैनात दरोगा ने नशे में मचाया उत्पात

ड्यूटी पर तैनात दरोगा ने नशे में मचाया उत्पात

थाना गोवर्धन क्षेत्र के अड़ीग बाईपास पर गुरु पूर्णिमा मेले की ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा पर शराब के नशे में उत्पात मचाने का आरोप लगा है। इस घटना से भंडारे में मौजूद श्रद्धालुओं के बीच अफरा-तफरी मच गई। भंडारा संचालकों का आरोप है कि दरोगा पर नशे की हालत में लोगों से गाली-गलौज करने लगा और भंडारा रुकवाने की धमकी देने लगा। मंगलवार रात करीब 11 बजे अड़ीग बाईपास पर चल रहे भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। आरोप है कि उसी समय नशे में वर्दी में एक दरोगा पहुंचे। जब भंडारे के सेवादारों ने दरोगा को लाइन में लगने के लिए कहा, तो वह भड़क गए।

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आरोप है कि दरोगा ने माइक छीनकर लोगों को धमकाया। दरोगा के इस व्यवहार से भंडारे में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और भंडारे के आयोजकों ने काफी मशक्कत के बाद स्थिति को संभाला।

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