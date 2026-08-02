केजीएमयू से फरार दुष्कर्म के आरोपी पर 25 हजार का इनाम
- 12 जून से लापता हैदर अली बेग की तलाश में चौक पुलिस की दो केजीएमयू से फरार दुष्कर्म के आरोपी पर 25 हजार का इनाम
पुलिस अभिरक्षा में इलाज के दौरान केजीएमयू से फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी पर पुलिस के उच्चाधिकारियों ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। आरोपी हैदर अली बेग पिछले 12 जून से लापता है। उसकी तलाश में चौक पुलिस की दो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी के अनुसार ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर गांव निवासी हैदर अली बेग सरोजनी नगर थाने से पिछले साल जनवरी में दुष्कर्म, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में जेल भेजा गया था। वह जिला कारागार में निरुद्ध था। 31 मई को खून की उल्टी और तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले जेल अस्पताल में भर्ती किया गया।
हालत न सुधरने पर 4 जून को बलरामपुर अस्पताल और वहां से उसे केजीएमयू रेफर कर दिया गया था। केजीएमयू में हैदर की निगरानी के लिए हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार और धर्मेंद्र सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। 12 जून की सुबह चेकिंग के दौरान बंदीरक्षक नागेश चंद्र सरोज ने बताया कि बंदी हैदर केजीएमयू से फरार हो गया है। दोनों पुलिसकर्मियों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस लापरवाही पर जेलर की तहरीर पर चौक कोतवाली में दिनेश कुमार और धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चौक कोतवाली प्रभारी नागेश उपाध्याय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। लगातार दबिश दी जा रही है। आरोपी का सुराग न मिलने पर उच्चाधिकारियों ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।
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