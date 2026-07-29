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पुलिस की देरी से गोमती में बह गया अज्ञात युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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पुलिस की देरी से गोमती में बह गया अज्ञात युवक का शव लखनऊ। वजीरगंज

पुलिस की देरी से गोमती में बह गया अज्ञात युवक का शव

पुलिस की देरी से गोमती में बह गया अज्ञात युवक का शव लखनऊ। वजीरगंज पुलिस की लापरवाही से गोमती नदी में एक अज्ञात युवक का शव बह गया। बुधवार दोपहर डालीगंज पुल के पास गोमती नदी में अज्ञात युवक का शव उतराता दिखाई दिया था। सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने हसनगंज पुलिस को सूचना दी। हसनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि घटना स्थल वजीरगंज थाना क्षेत्र में है। हसनगंज पुलिस ने वजीरगंज थाने को सूचना दी। थाना प्रभारी राजेश त्रिपाठी फोर्स के साथ पहुंचे तो नदी में शव नहीं दिखा। पुलिस ने दूर तक तलाशा, लेकिन शव बहकर आगे निकल चुका था.

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शराब के नशे में घर लौटे निजी कर्मी की संदिग्ध मौत

लखनऊ। पारा क्षेत्र में मंगलवार रात शराब के नशे में घर लौटे एक निजी कर्मी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। आलमनगर निवासी पंकज द्विवेदी (45) ने नेहा से लव मैरिज की थी। उनकी एक बेटी अवि है। पत्नी नेहा ने बताया कि पंकज शराब पीते थे। मंगलवार रात वह नशे में घर आए और बिस्तर पर लेटते ही उनके हाथ-पैर ऐंठने लगे। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से पंकज को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। वहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बलरामपुर अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान पंकज की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों की जांच की जा रही है.

पति से झगड़े के बाद महिला ने खाया जहर, मौत

लखनऊ। इंदिरानगर के जरहरा निवासी एक महिला ने पति से झगड़े के बाद जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार जरहरा निवासी पवर्ती (42) का मंगलवार को पति विजय से झगड़ा हुआ था। इसके बाद पवर्ती ने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे आनन-फानन में लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने पवर्ती की हालत गंभीर बताई और उपचार शुरू किया। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची इंदिरानगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गौमती नदी में अज्ञात युवक का शव क्यों बह गया?
गौमती नदी में अज्ञात युवक का शव वजीरगंज पुलिस की लापरवाही के कारण बह गया।

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