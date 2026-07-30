कांवड़ यात्रा: सुरक्षा और यातायात व्यवस्था रखें दुरुस्त
हरदोई में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ने बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन, और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने लापरवाही बर्दाश्त न करने का निर्देश दिया और अधिकारियों को जिम्मेदारी से कार्य करने को कहा।
हरदोई। कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने निर्धारित स्थानों पर समय से मौजूद रहकर पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। कांवड़ियों के साथ शालीन व्यवहार रखते हुए उनकी सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाए। संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करें। किसी भी आपात स्थिति की सूचना उच्चाधिकारियों को तुरंत दी जाए। यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए निर्धारित डायवर्जन योजना का प्रभावी ढंग से पालन कराने और आमजन को अनावश्यक परेशानी से बचाने पर भी जोर दिया गया।
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